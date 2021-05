Kate Winslet wspomina "Titanica". W okresie premiery filmu wylał się na nią hejt

"Dokładnie to pamiętam"

Światowej sławy aktorka w wywiadzie dla "The Guardian", który przypomina teraz "Harper's Bazar" powiedziała, że po premierze "Titanica" wiele w jej życiu się zmieniło, nie tylko na lepsze. - To było w pewnej mierze zabawne, ale przede wszystkim okrutne i szokujące. Wciąż się zastanawiam, dlaczego dziennikarze komentowali mój wzrost, wagę. Pisali też o mojej rzekomej diecie – zdradziła w rozmowie z brytyjską gazetą. – To wszystko skutkowało tym, że okropnie się denerwowałam. Dokładnie pamiętam jeden z komentarzy. Pisali, że gdybym tylko zrzuciła dwa kilo, to być może Leo zmieściłby się na tratwie – dodała.