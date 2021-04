Katie Piper przeszłą kolejną operację. Wzruszjące słowa Brytyjki

Okrutny atak na Brytyjkę

Obrażenia Piper zdiagnozowano jako poparzenia trzeciego stopnia. Kobieta straciła wzrok w jednym oku. Kobieta po ataku doznała załamania: prosiła lekarzy i rodziców, by ją zabili.. Jednak dzięki wsparciu bliskich, Katie zdecydowała się walczyć. Dzisiaj jest szczęśliwą żoną i matką, a cały świat patrzy na nią z podziwem.

