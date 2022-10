Każda zmiana przynosi w nas inne życie. Wywiad z Izą Naczk

More is More. Życiowe maksymalistki 45+ to kontynuacja trzech wcześniejszych akcji skupionych wokół fotografii Less is more - Naturalnie Pięknych Kobiet, Raw Man oraz Prawdziwej Pasji. Ideą projektu jest pokazanie odważnych, inspirujących kobiet po 45. roku życia, które nie bały się zmienić swojego życia i czerpać z niego tego co najlepsze. Życiorysy naszych bohaterek to gotowy materiał na niejedną książkę.