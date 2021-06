"Każdy może decydować o sobie". Edyta Herbuś skomentowała wyznanie Ewy Chodakowskiej

Oświadczenie Chodakowskiej o nieposiadaniu dzieci

- Dojrzałam chyba do tego, żeby nie mówić już: "za dwa lata". Kocham kobiety i uważam, że kobiety-matki to bohaterki. To są osoby, które codziennie, w moim mniemaniu, zdobywają Mount Everest i wracają z niego, żeby następnego dnia znów się na niego wspiąć. Ja nie jestem gotowa na taki heroizm i chcę powiedzieć jasno i wyraźnie: podziwiam je, osiągają coś, na co mnie nie stać. Mam świadomość, że macierzyństwo to ogromne wyzwanie. […] Mam dwie siostry, które są mamami, bratową i tych dzieci jest obok mnie dużo. Cieszę się, że one podjęły decyzję o założeniu rodziny, ja idę swoją stronę – poinformowała trenerka.