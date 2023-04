Każdy Polak powinien o tym pamiętać. ZUS rozsyła listy

Ważna wiadomość dla seniorów

To właśnie w kwietniu na konta seniorów wpłynie tak zwana "trzynastka". Trzeba podkreślić, że świadczenie to wpłynie na konta tylko tych seniorów, którzy odpowiednio wcześnie złożyli wniosek. W związku z nadchodzącymi świętami ZUS wysłał do seniorów ważne informacje dotyczące owych świadczeń, a także wysokości emerytury już wcześniej. Z tego względu warto sprawdzić dane zawarte w tym dokumencie. Jeżeli tylko wykryjemy pewne nieprawidłowości lub mamy jakikolwiek wątpliwości, od razu zgłośmy się do ZUS-u. Trzeba też dodać, że od informacji z ZUS-u dotyczącej wysokości emerytury po waloryzacji lub też kwoty tzw. trzynastki można się odwołać. Trzeba wtedy odwołać się jednocześnie do sądu oraz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.