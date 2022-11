Kendall Jenner w polskim projekcie. To klasa sama w sobie

Czarny płaszcz ze skóry - jak stylizować?

Może wydawać się, że skóra lubi się ze skórą, ale to jednak zbyt oczywisty kierunek, który lepiej urozmaicić czymś odmiennym. Do skórzanego płaszcza świetnie pasują wełniane swetry, a także lekkie jak piórko materiały - satyna i jedwab. Skórzany płaszcz to także doskonały towarzysz na co dzień, dzięki czemu śmiało zestawiaj go z jeansami, zwykłym t-shirtem i trampkami, chwytając w rękę zarówno lnianą shopperkę, jak i designerską torebkę z wyższej półki.