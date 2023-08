Kevin Costner dopiął swego. Żona wyprowadziła się z jego domu

Żona Kevina Costnera wyprowadziła się z jego posiadłości

Kevin Costner i Christine Baumgartner podpisali przed ślubem intercyzę, według której to on jest właścicielem nadmorskiej posiadłości. Tuż po złożeniu papierów rozwodowych przez żonę, aktor aż dwukrotnie składał w sądzie wniosek o jej eksmisję, w wyniku czego Baumgartner, decyzją sądu z dnia 5 lipca, miała opuścić rezydencję do końca tego miesiąca. I choć ostatecznie to zrobiła, przeprowadziła się do znajdującego się na terenie posiadłości domu, który dotychczas był zamieszkiwany przez ich personel.