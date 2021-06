Kiedy w głowie za dużo się dzieje, źle śpimy, źle się czujemy. Wtedy warto zadbać o świadomy relaks

Najczęściej niestety jest to pożywka marnej jakości, bardziej podobna do „tekturowych” burgerów z fast foodów niż do wytwornej kolacji przy świecach. Karmimy więc umysł śmieciowymi doznaniami, tak jak karmimy ciało śmieciowym żarciem, a co gorsza, wmawiamy sobie uparcie, że to jest OK. Otóż nie, nie jest. Chcemy czy nie, musimy zadbać o to, co przyjmujemy do wnętrza swojego systemu. A żeby to zrobić, trzeba nauczyć się uważności, która będzie towarzyszyć nam przez cały dzień. Z głową pełną śmieci nie da się tego zrobić. Jeśli więc chcemy coś zmienić w swoim życiu, musimy zacząć od zrobienia porządku.