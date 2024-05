Kiedyś była obciachem, dziś wraca na salony. Doda już ją nosi

Dla wielu kobiet Doda jest prawdziwą trendsetterką. Celebrytka uważnie śledzi, co w modzie piszczy. Niedawno na Instagramie wokalistki pojawiło się zdjęcie, które wywołało niemałą dyskusję internautów. "Czas wyjmować spódniczki z szafy!" - przeczytamy wśród morza komentarzy.

Okazuje się, że przedmiotem zainteresowań jest plisowana minispódniczka w różowym odcieniu, która nawiązuje do lat 2000. Czy znów stanie się hitem, mimo że w ostatnich latach patrzyłyśmy na nią z niesmakiem?

Piosenkarka zapozowała w stylizacji składającej się z kilku elementów w różnych odcieniach różu. Krótką spódniczkę i bluzę w pastelowym odcieniu przełamała apaszka i długie kozaki w nieco intensywniejszym kolorze. Różowy total look spotkał się z zachwytem wśród fanów wokalistki.

