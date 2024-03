Kiedyś była w każdym kiosku. Jest bezwzględna dla przetłuszczających włosów

Woda brzozowa na włosy

Tak zwana "brzozówka" to doskonałe wsparcie dla urody. Reguluje produkcję sebum, a dzięki temu docenią ją właścicielki włosów z tendencją do przetłuszczania. Woda brzozowa działa jak nabłyszczasz, ale też wzmacnia włókna i pobudza cebulki do wzrostu. Dzięki właściwościom przeciwgrzybicznym dedykowana jest również osobom z problemem łupieżu.