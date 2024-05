Kiedyś były obciachem. Teraz gwiazdy noszą te buty z dumą

W świecie mody trendy wracają jak bumerang. To, co jeszcze niedawno było uznawane za przestarzałe lub obciachowe, dziś może powrócić w wielkim stylu, zdobywając serca i szafy modowych entuzjastów.

Przykłady powrotów modowych trendów można znaleźć na każdym kroku. Wspomnienia o niefortunnych modowych eksperymentach lat 80. czy 90. często przywołują uśmiech na twarzach. Niektóre z tych stylizacji wracają jednak do łask.

Spodnie o szerokich nogawkach, kolorowe skarpetki do sandałów czy błyszczące, neonowe paski noszone na wysokości bioder - to tylko niektóre elementy, które ponownie zyskały popularność. Kiedyś kojarzone z tym, co obciachowe, dziś nie mają sobie równych.