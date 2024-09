Kiedyś obciach. A dziś? Tylko spójrzcie na stopy Wieniawy

Mokasyny to buty, które nigdy nie wychodzą z mody. To, co wyróżnia je jednak w tegorocznym sezonie jesiennym, to towarzystwo, jakie zapewnią im skarpetki. Choć przez bardzo długi czas były one uznawane za dodatek raczej niepożądany w eleganckich stylizacjach, teraz stają się kluczowym elementem jesiennych looków.