Może nie są praktyczne, ale zabójczo stylowe. Mini torebki – trend, który pokochały gwiazdy

Wielka moda to często jedynie piękna forma, która nie idzie w parze z praktyką, funkcjonalnością czy wygodą. I choć wolimy, by wszystkie te przymioty łączyły się ze sobą, to nie zawsze tak jest. Wtedy musimy wybierać, na których cechach zależy nam najbardziej. W przypadku kobiet często wygrywa styl. Chyba większość z nas posiada w swojej szafie przepiękną parę butów, która praktycznie nie nadaje się do noszenia. Ma zachwycać – jednak stopy przy tym cierpią. Podobnie wygląda to w przypadku trendu widocznego już od kilku sezonów, czyli mini torebek. Z pewnością nie zmieścimy w nich wszystkich potrzebnych rzeczy, ale trzeba przyznać, że niektóre wyglądają, jak prawdziwe dzieła sztuki. Wtedy trudno im się oprzeć.