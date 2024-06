Kiedyś szczyt obciachu. Teraz nawet Zawadzka nosi taką sukienkę

Marcelina Zawadzka w Dzień Matki ogłosiła, że wraz z narzeczonym Maksem Gloecknerem spodziewają się dziecka. Dwa miesiące wcześniej radosną nowiną podzielili się w sieci Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny. Przyjścia dziecka na świat oczekują ponadto Joanna i Krzysztof Ibiszowie oraz Marcin Hakiel ze swoją partnerką Dominiką. To prawdziwy "baby boom" w polskim show-biznesie .

Marcelina Zawadzka czuje się dobrze i wróciła nawet do pracy, czyli na plan czwartego sezonu programu "Farma". Na Instagramie publikuje treści tak często, jak przedtem, ale teraz dodatkowo chwali się brzuszkiem. Luźne fasony? To nie dla niej. Prezenterka woli podkreślać ciążowe krągłości. I wychodzi jej to rewelacyjnie.