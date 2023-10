Kilka razy zmieniała ugrupowanie. Już wiadomo, czy dostała się do Sejmu

Na kobietę w sumie oddano 5 508 głosów, co dało jej 8. miejsce na liście KO. Niestety to nie pozwoliło obronić jej mandatu poselskiego. Okazuje się, że na miejsce w Sejmie mogą za to liczyć Dariusz Joński oraz debiutantka, Aleksandra Wiśniewska, która zdobyła ponad 25 tys. głosów.