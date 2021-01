Kim jest Amanda Gorman? Młoda poetka, która wystąpiła na inauguracji Joe Bidena

22-latka wyrecytowała dzieło "The Hill We Climb" [Wzgórze, na które się wspinamy – red.] zarówno dygnitarzom obecnym w Waszyngtonie, jak i widzom z całego świata.

"Kiedy nadejdzie dzień, zadajmy sobie pytanie, gdzie możemy znaleźć światło w tym niekończącym się cieniu?" – zaczęła. Następnie odniosła się do szturmu na Kapitol na początku tego miesiąca. "Widzieliśmy siłę, która raczej rozbije nasz naród, niż podzieli się nim, zniszczy nasz kraj, jeśli oznaczałoby to opóźnienie demokracji" - oświadczyła.

"I ten wysiłek prawie się powiódł. Ale chociaż demokrację można okresowo opóźniać, nigdy nie można jej trwale pokonać" – mówiła. W "The Hill We Climb" Gorman opisała siebie jako "chudą czarną dziewczynę, która pochodzi od niewolników i została wychowana przez samotną matkę, [która] może marzyć o zostaniu prezydentem, tylko po to, by odkryć, że sama recytuje w imieniu jednego".