Kim jest nowy adorator Marii Dębskiej? Nie szczędzili sobie czułości po premierze filmu z jej udziałem

Maria Dębska brylowała ostatnio na premierze filmu "Bo we mnie jest seks", w którym wciela się z postać Kaliny Jędrusik. Po wydarzeniu aktorka świętowała swój sukces w jednym z warszawskich lokali, a fotoreporterzy uchwycili ją w ramionach pewnego mężczyzny. Jak się okazuje, to znana osobistość w branży muzycznej. Czy związek Marii Dębskiej i Marcina Bosaka przeszedł zatem do historii?