Kim jest Swietłana Kriwonogich? Mówią, że to była kochanka Putina

To jednak właśnie po urodzeniu córki Swietłana Kriwonogich zaczęła szybko piąć się w górę. O jej rosnącym bogactwie pisał "The Guardian": "Nabyła mieszkanie w prestiżowym osiedlu w swoim rodzinnym Sankt Petersburgu, nieruchomości w Moskwie, jacht i inne aktywa o wartości szacowanej na 100 milionów dolarów". Dziennikarze podkreślają także, że stała się jedną z głównych udziałowców Banku Rossija, w którym rozpoczęła pracę w 2001 roku. Poza tym jest udziałowczynią m. in. w Igora Ski Resort, będąc współwłaścicielką jednego z ulubionych kurortów Putina w Soczi. W 2003 roku kupiła także dom w Monako, który miał wartość ok. 4 mln dolarów. Oprócz tego posiada także kilka nieruchomości i jacht.