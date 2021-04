Kim jest syn Andrei Bocellego - Matteo? To utalentowany tenor, ale także model

"Matteo żyje i oddycha muzyką"

"Myślę, że w muzyce Matteo ma to wyjątkowe coś, czego nie można się nauczyć, czyli talent. Ale jego determinacja, ciężka praca i duch poświęcenia są równie ważne" - stwierdził Andrea Bocelli.

Nie oszukasz przeznaczenia

23-latek nie od zawsze chciał iść w ślady ojca. Mimo niewątpliwego talentu, nie miał cierpliwości do żmudnej nauki gry na instrumentach. Dopiero z czasem, zaczęło do niego docierać, że muzyka to nie było niewdzięczny obowiązek, ale także prawdziwa pasja.