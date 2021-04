Zaniewski o pensjach aktorów. "Zarabiamy tyle, ile człowiek pracujący na kasie"

"Nie tylko jestem aktorem, mam też inne profesje, które są związane po części z teatrem. Gdyby nie to, że miałem sporo szczęścia, to mógłbym się zastanawiać nad przebranżowieniem, ale udało mi się dość spokojnie przejść ten najgorszy czas, dzięki pracom, które miałem wcześniej" - powiedział aktor w wywiadzie.

"W moim teatrze w Poznaniu dostaliśmy wyrównania, ale czekaliśmy na to długo. Dyrektor robił co mógł, a nawet więcej, ale mimo to sytuacja była tragiczna. Aktorzy dostają pensję minimalną, jeśli nie grają. Wielkie zarobki aktorów to są mity. Dużo zarabia może 5 procent ludzi wykonujących ten zawód, a reszta po prostu zarabia tyle, ile człowiek pracujący na kasie. To są bardzo porównywalne zarobki" - podkreślił Mariusz Zaniewski w rozmowie z portalem Dzień dobry TVN.