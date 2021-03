Kim jest z zawodu Maryla Rodowicz? Ale niespodzianka

Maryla Rodowicz to jedna z największych gwiazd polskiego show-biznesu. Piosenkarka jest aktywna na scenie już od kilkudziesięciu lat, jednak bynajmniej nie zwalnia tempa. Polacy pokochali ją nie tylko ze względu na wspaniały głos i wyrazisty look sceniczny, lecz także dzięki jej pogodności i bijącej od niej energii.

Kim jest z zawodu Maryla Rodowicz?

Jednak chociaż gwiazda od lat jest związana z branżą muzyczną, to jej wykształcenie nie ma z nią niczego wspólnego. Rodowicz jest bowiem absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, a specjalizacja piosenkarki to żeglarstwo i gimnastyka lecznicza. Natomiast praca magisterska Rodowicz miała tytuł "Próba oceny światopoglądu młodzieży w szkole przyzakładowej Warszawa". Maryla pierwotnie chciała studiować na Akademii Sztuk Pięknych, jednak próby dostania się na tę uczelnię skończyły się niepowodzeniem. Mimo to piosenkarka bez trudu odnalazła się w polskim środowisku artystycznym, a jej kariera trwa do dziś.