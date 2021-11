Kim Kardashian i Pete Davidson są parą? Wiele na to wskazuje

Kardashian i Davidson świetnie bawią się w swoim towarzystwie

Teraz amerykańskie tabloidy rozpisują się nad prawdopodobnym związkiem Kim Kardashian i Pete’a Davidsona. Pod koniec października na łamach magazynu "People" pojawiła się informacja o tym, że para spędziła romantyczny wieczór w parku rozrywki Knott’s Berry Farm. Widziano nawet, jak trzymali się za ręce. W wesołym miasteczku dołączyli do nich również Kourtney Kardashian i jej narzeczony Travis Baker. To właśnie on zgodnie z doniesieniami tabloidu miał poznać siostrę swojej ukochanej z Davidsonem.