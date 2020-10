Kinga Duda zabrała głos. Internauci komentują oświadczenie

Kinga Duda – oświadczenie ws. protestów

Jak zaznaczyła, tzw. kompromis aborcyjny dawał kobietom wybór i zdaje się, że 24-latka całkowicie jest za tym, by Polki wciąż go miały. "Wybór, a nie przymus. Kobieta mogła, ale nie musiała z tego prawa korzystać. W sprawie tak niewyobrażalnie trudnej, jak wizja urodzenia dziecka, które może umrzeć minuty lub godziny po porodzie, decyzja o kontynuacji lub przerwaniu ciąży, powinna być pozostawiona kobiecie i podjęta zgodnie z jej własnym sumieniem, jej systemem wartości, z jej własnymi przekonaniami, Bo to ta kobieta mierzy się z konsekwencjami swojej decyzji do końca życia" – stwierdza młoda prawniczka.