Kinga Duda od sierpnia jest doradcą społecznym ojca. Ciekawa odpowiedź na pytanie, co robi

Dowiadujemy się, że pracownicy kancelarii nie chcieli dać wglądu dziennikarzom w opracowania i pozostałe dokumenty pisanych ręką Kingi Dudy . Tłumaczenie było proste: mają one charakter wewnętrzny oraz "nie wszystkie opracowania pisemne autorstwa doradców podlegają udostępnieniu".

"Kancelaria nie prowadzi zestawień opracowań/opinii/projektów oraz innych dokumentów wytwarzanych przez doradców społecznych, w tym przez doradcę społecznego Panią Kingę Dudę" – wyjaśniono w piśmie, które podpisała Paulina Palka – zastępczyni dyrektora Biura Prawa i Ustroju. Za to okazało się, że córka głowy państwa jak dotąd stoi za jednym opracowaniem, które "nie podlega upublicznieniu".

Kinga Duda – doradca prezydenta

Jak twierdzi portal, owo opracowanie może dotyczyć sędziów pokoju (Sędziowie pokoju mają zajmować się drobnymi sprawami karnymi, pomysł Z. Ziobry – red.). Kancelaria nabiera wody w usta również w kwestii planów Kingi Dudy jako doradcy. Dziennikarze dowiedzieli się jedynie, że "będzie wspierała radą Pana Prezydenta w sprawach bieżących i może to obejmować różne zagadnienia".

Zatrudnienie swojego dziecka w urzędzie, w którym się pracuje, a tym bardziej, któremu się szefuje, zawsze może wiązać się ze skojarzeniami z nepotyzmem. To, co działa na korzyść tej współpracy w oczach opinii publicznej to fakt, że Kinga Duda nie pobiera wynagrodzenia, a prezydent może dobierać sobie takie grono doradców, jakie uważa za stosowne.