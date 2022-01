Kinga Rusin krytykuje fajerwerki na finale WOŚP. "Niestety wielki minus"

Jurek Owsiak postanowił zareagować na te głosy krytyki. – Miasto nie jest winne. My jesteśmy winni. A więc moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, że zdecydowaliśmy się ten pokaz zrobić (...). Nigdy w życiu to już się nie powtórzy, nigdy już ich nie pokażemy, a nawet może zgasimy wszystkie światła na moment, żeby po prostu było ciemno po to tylko – że jak zapalimy światła – żebyście zobaczyli, jak się żyje w ciemności (...). Kiedy możemy się po prostu radować, cieszyć, bawić. A bawimy się w sposób odpowiedzialny – powiedział w trakcie konferencji prasowej po 30. finale WOŚP.