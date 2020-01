WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 2 wróżkaurok miłosny oprac. Katarzyna Dobrzyńska 31-12-2019 (13:05) Kinga zamówiła urok u wróżki. Chciała pomóc szczęściu Kinga od lat szaleje za jednym mężczyzną, z tym że on za nią już nie szczególnie. Kobieta miała dość rozczarowań i postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Zleciła wróżce, by rzuciła urok na mężczyznę. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Kinga zamówiła urok miłosny u wróżki (123RF) Kinga podjęła duże ryzyko. Swoje miłosne życie powierzyła wróżce Zofii, która miała w magiczny sposób przekonać obiekt westchnień kobiety, aby zwrócił na nią uwagę. Teraz Kinga szuka kobiet, które postąpiły w podobny sposób. "Zdecydowałam się na to po długich przemyśleniach. Zamówiłam urok miłosny u słynnej Zofii, która jest rytualistą, ezoterykiem i astrologiem, ma białoruskie pochodzenie. To rzeczywiście działa, bo po ponad miesiącu od rzucenia uroku, ten mężczyzna zakochał się we mnie. Niektórzy z was mówią, że to czarna magia i że nie wolno korzystać z pomocy takich osób, bo będziemy mieć złą karmę, ale ja uważam, że podjęłam słuszną decyzję" – napisała na forum WP Kafeteria. Urok miłosny Internautów bardzo oburzyła postawa kobiety. Byli zdziwieni, jak można robić i wierzyć w takie rzeczy. Wielu uznało wpis kobiety za tanią reklamę lub marną prowokację. "Pitu, pitu. Niech się Zofia tak nie reklamuje" – napisał forumowicz. "Współczuję temu, kto zamawia i temu, kto robi takie obrzydlistwa. Narażać siebie i innych na zło za własne pieniądze" – napisał inny internauta. "Gdybym się dowiedział, że moja dziewczyna wierzy w takie bzdury i jeszcze sponsoruje tych oszustów od "hokus-pokus", to długo byśmy razem nie wytrzymali"- wyznał obserwator wątku. Zobacz także: Ma 24 lata i zarobki, których można pozazdrościć. Gościem Hanny Lis jest Ola Nowak Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne