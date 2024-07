Włóż do słoika z ogórkami. Oto sekret naszych babć

Już wkrótce będziemy mogli wziąć się za kiszenie ogórków. Jednak zanim zabierzemy się do pracy, warto poznać kilka skutecznych metod, dzięki którym będziemy mieć pewność, że przygotowane przez nas ogórki będą zachwycać smakiem.

Jeżeli zależy nam na chrupkości, zadbajmy też o odpowiednie słoiki oraz nakrętki - od tego bowiem zależy, czy ogórki się prawidłowo ukiszą. Unikajmy szczerbionych słoików, gdzie nakrętki mogą zostać niedociśnięte, co zepsuje cały proces kiszenia. Do kosza wyrzućmy wszystkie zużyte nakrętki.

Okazuje się, że smak kiszonych ogórków można podkręcić na wiele sposobów. Aby warzywa były chrupiące i pyszne, warto do słoika dorzucić kilka liści porzeczki, dębu lub orzecha włoskiego .

Podobne efekty uzyskamy, jeżeli do ogórków dodamy igły lub gałązki sosny . Podkręcony w ten sposób smak z pewnością zaskoczy domowników.

Dodaj łyżkę do mizerii. Goście poproszą o dokładkę

Dodaj łyżkę do mizerii. Goście poproszą o dokładkę

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!