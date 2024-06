Idealny przepis na mizerię. W lecie przyniesie upragnione orzeźwienie

Mizeria to klasyka polskiej kuchni, znana i lubiana niemalże przez wszystkich. Tradycyjnie przygotowuje się ją ze śmietany, ogórków, koperku, soli i pieprzu. Jednak istnieje wiele sposobów na to, aby urozmaicić ten prosty przepis i nadać mu nowego wymiaru smaku.

Jednym z ciekawszych sposobów jest zastąpienie śmietany jogurtem naturalnym, który jest lżejszy i mniej kaloryczny, a jednocześnie nadaje mizerii kremowej konsystencji. Równie ciekawą opcją jest zastąpienie śmietany jogurtem greckim. Ale to nie wszystko. Jeśli szukasz sposobu na pyszną i lekką sałatkę, która idealnie pasuje do grillowanych mięs, ryb czy też jako samodzielna przekąska, to ten przepis z pewnością przypadnie ci do gustu. Zaskakuje nie tylko aromatem, ale również orzeźwiającym smakiem.

Przepis na mizerię w odświeżonej wersji

Mizeria z jogurtem, to nie tylko pyszna sałatka, ale również zdrowa przekąska. Ogórki są niskokaloryczne i bogate w wodę, co czyni je idealnym składnikiem diety odchudzającej. Jogurt naturalny dostarcza cennych bakterii probiotycznych, które korzystnie wpływają na pracę układu pokarmowego.

Oprócz tego w tym przepisie wykorzystywany jest miód oraz cytryna. Miód jest naturalnym słodzikiem o właściwościach antybakteryjnych i przeciwwirusowych. Cytryna natomiast jest źródłem witaminy C, która wzmacnia odporność organizmu.

Jak przygotować letnią mizerię?

Do przygotowania mizerii w odświeżonej wersji potrzebujesz 500 g ogórków, 200 ml jogurtu naturalnego lub greckiego, pół pęczka posiekanego koperku, 1 łyżki płynnego miodu, 1 łyżkę soku z cytryny, 1 łyżeczkę otartej skórki z cytryny oraz sól i pieprz do smaku.

Na samym początku przygotuj sos. Wlej do miseczki jogurt, dodaj do niego sok z cytryny oraz miód. Wymieszaj i wsyp skórkę z cytryny oraz przyprawy. Ponownie wymieszaj. Następnie obierz ogórki i pokrój je w cienkie plasterki. Po dodaniu ogórków do naczynia dodaj koperek i wymieszaj całość.

