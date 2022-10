Kładziesz papier na desce w publicznej toalecie w ten sposób? Popełniasz błąd

Jeżeli wybraliśmy się w długą podróż, w pewnym momencie będziemy zmuszeni, aby skorzystać z publicznej toalety. Czy to w pociągu, czy na stacji benzynowej - pojawia się pewien problem. Miejsca te zwykle czystością nie grzeszą. Aby choć trochę przystosować toaletę do tego, aby z niej skorzystać, część z nas łapie za papier toaletowy, który umieszcza na desce. Niestety to duży błąd.