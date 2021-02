Klapki Kubota znowu w Biedronce. Lepiej się pospieszyć

- To, co łączy markę Kubota i sieć sklepów Biedronka to nie tylko długa - bo ponad 25-letnia - obecność na polskim rynku, ale i idee przyświecające naszym codziennym działaniom. Każdego dnia oferujemy wysoką jakość produktów w bardzo przystępnej cenie, dopracowujemy wszystkie szczegóły, by nie zawieść naszych Klientów, a w końcu zmieniamy się, podobnie jak moda, by jak najlepiej spełniać oczekiwania osób, które, robiąc zakupy w naszych placówkach, obdarzyły nas zaufaniem - czytamy w oficjalnym komunikacie prasowym słowa Michała Kantorskiego, który jest odpowiedzialny za ofertę Kubota w sieci Biedronka.