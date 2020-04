Klaudia El Dursi jest dumna ze swojego syna. Zaprezentowała fanom jego wielki talent

Warto wspomnieć, że epidemia koronawirusa była dla modelki wyjątkowo trudna. Podczas nagrań do programu "Hotel Paradaise" utknęła na Bali i przez dłuższy czas nie mogła wrócić do Polski. Gdy jednak udało jej się w końcu dotrzeć do kraju, przed spotkaniem z rodziną musiała odbyć przymusową, dwutygodniową kwarantannę. Nic dziwnego, że po tym czasie tak chętnie publikowała w sieci zdjęcia z bliskimi. Po trzymiesięcznej przerwie miała prawo bardzo stęsknić się za partnerem i synami.