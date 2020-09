Klaudia El Dursi o ślubie. Zdradziła, czy z partnerem planują stanąć przed ołtarzem

Klaudia El Dursi o małżeństwie

Ciekawscy zauważyli jednak, że na palcu gwiazdy nie gości ani obrączka, ani pierścionek zaręczynowy. Wyjaśniła, że nie marzyła o białej sukni, ale w rozmowie z nami wyznała, że nie upiera się przy swoim stanie cywilnym. – To nie jest tak, że nie potrzebuję lub nie wierzę w związek małżeński. To wynika bardziej z tempa mojego życia, mam tyle zajęć, że nie mam głowy do tego, aby planować ślub i wesele – tłumaczyła.

– Wiem, że mój partner bardzo by chciał złożyć przysięgę, gdzieś w ciepłych krajach, tylko my i grupa przyjaciół. Ten temat przewija się w naszej codzienności, dlatego to nie jest tak, że stanowczo mówię "nie", ale nie jest to coś, o czym marzyłam od dziecka. Dobrze mi się żyje w takim związku i nie mam potrzeby tego zmieniać, ale jak się mówi: "nigdy nie mów nigdy" – zapewniała.