WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne klaudia halejcio + 1 mieszkanie Ewelina Miszczuk 25 min. temu Klaudia Halejcio urządziła apartament. Zdradza, w którym miejscu czuje się najlepiej Klaudia Halejcio jest spełnioną zawodowo aktorką, jednak w życiu prywatnym miała jeden cel do zrealizowania - własne mieszkanie. Niedawno udało jej się spełnić to marzenie, i to w wielkim stylu. Wnętrza jej apartamentu są naprawdę luksusowe! Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Klaudia Halejcio przez ostatnie kilka miesięcy urządzała swój apartament (ONS.pl) Klaudia Halejcio przez ostatnie kilka miesięcy urządzała swoje nowe mieszkanie. Nie było to łatwe zadanie, bo jest naprawdę wielkie. Aktorka nie kryje radości z tego, że już wszystko jest gotowe. Podkreśla, że jej apartament to miejsce, w którym odpoczywa i czuję się dobrze. Jest w nim jednak taka przestrzeń, w którym czuje się najlepiej. Klaudia Halejcio - mieszkanie "Kiedy mam dużo pracy albo smutne chwile, to mam takie swoje miejsce, w którym mogę się zrelaksować i odpocząć. Zrobić dla siebie coś miłego, (...) zaparzyć herbatkę, odpalić Netflixa. Jestem najszczęśliwsza, wtedy naprawdę nic więcej mi nie potrzeba" - opowiada Halejcio w rozmowie z portalem Jastrząb Post. Zdradziła, że to wyjątkowe miejsce jest przy kominku w jej salonie. "Tam zapalam świeczki, biorę koc i często usypiam, a dopiero potem przenoszę się do sypialni" - dodaje. Miejsce do oglądania filmów faktycznie jest idealne bo aktorka ma wielki telewizor. Ostatnio gwiazda chętnie chwali się nowym apartamentem na swoim profilu na Instagramie. Fanki nie mogą oderwać od niego oczu. "Mieszkanie jest naprawdę cudowne", "Pięknie" - czytamy w komentarzach pod ostatnim zdjęciem, które udostępniła - z garderoby. Jej obserwatorki pytały też pod nim, kto zaprojektował mieszkanie. Halejcio zdradziła, że nie miała projektanta, jedynie koleżanka po fachu Magda Modra podpowiadała jej ciekawe rozwiązania, z których może skorzystać. Zobacz także: Miss Polski Wirtualnej Polski 2019. Anita Sobótka Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne