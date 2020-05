Klaudia Halejcio zmieniła fryzurę. Pokazała nagranie prosto z salonu

Klaudia Halejcio od dziecka ma do czynienia z aktorstwem. Sympatię widzów zdobyła również dzięki tanecznym umiejętnościom, które mogliśmy podziwiać w programach "Taniec z gwiazdami" czy "Dance, Dance, Dance". Ostatnio jednak sprawdza się jako influencerka. Działa prężnie w mediach społecznościowych. I patrząc na jej profil, zankomicie jej to wychodzi.

Klaudia Halejcio przeszła spektakularną metamorfozę

Teraz aktorka postanowiła zaszaleć ze swoją fryzurą. Od kilku miesięcy jesteśmy przyzwyczajone do jej krótkich, ciemnych włosów. Halejcio postanowiła jednak wykorzystać fakt, że od 18 maja możemy korzystać z salonów fryzjerskich.

O dziwo, internauci jednogłośnie zagłosowali na pierwszą wersję. "Ta krótsza fryzura idealnie pasuje do pani pięknej twarzy", "Ładnemu we wszystkim ładnie, ale w krótszych lepiej" - czytamy. Krótkie włosy w sezonie wiosna-lato 2020 należą do najgorętszych trendów, więc być może stąd wybór tej fryzury.