Kleszcze mają naturalnego wroga. Jego zapachu boją się jak ognia

Sezon wysokiej aktywności kleszczy rozpoczyna się wczesną wiosną i trwa do późnej jesieni. Specjaliści coraz częściej jednak mówią o tym, że nawet zimą wystarczy kilka cieplejszych dni, by zaczęły stanowić zagrożenie.

Choć samo ugryzienie nie jest niebezpieczne, kleszcze są nosicielami groźnych chorób, a jeden owad może przenosić ich kilka. Najczęściej jest to borelioza lub kleszczowe zapalenie mózgu. Dlatego tak ważne, by przed każdym wyjściem, szczególnie gdy planujemy np. wędrówkę po lesie, odpowiednio się zabezpieczyć przed atakiem tych pajęczaków.

Kleszcze są najbardziej aktywne do południa oraz po godzinie 16. Znacznie rzadziej atakują w najgorętszym momencie dnia. Można je spotkać zarówno w lasach i parkach, jak i we własnym ogródku.

Co ważne, kleszcze nie latają i nie skaczą . Mogą jedynie wspinać się na gałęzie niskich drzew i krzewów (do wysokości około 1,5 metra), a na ciała swoich ofiar przechodzą, gdy te otrą się o gałęzie lub przejdą bardzo blisko nich. Ofiary rozpoznają za pomocą węchu, a przyciąga je ciepło, wilgoć i zapach potu.

Aby bronić się przed kleszczami, warto wiedzieć np. to, czego się boją. Naturalnymi wrogami tych pajęczaków są chrząszcze oraz mrówki. Te ostatnie zjadają kleszcze, które znajdą się w promieniu około 20 metrów od mrowiska, więc kleszcze zwykle unikają zbliżania się do takich miejsc, dlatego jeśli planujesz odpoczynek w lesie, warto wypatrywać usypanego przez mrówki kopca.

Można też zakupić w aptece kwas mrówkowy, znany jako spirytus mrówczany, rozcieńczyć go z wodą w proporcji 1:1 i przelać do butelki z atomizerem. Przed wyjściem wystarczy spryskać mieszanką ubrania, a zapach skutecznie odstraszy kleszcze. Ważne jednak, by nie aplikować kwasu na skórę. Może on bowiem wywołać reakcję alergiczną.