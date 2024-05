Ostrzega przed kleszczem w miejscach intymnych. "Czarna mała kropka"

Seks na łonie natury, czyli tzw. dogging, to fantazja wielu osób. W badaniu "Fantazje seksualne Polek i Polaków" okazało się, że marzy o nim 21 proc. kobiet. Niektórzy decydują się na realizację pragnienia. Należy jednak liczyć się z konsekwencjami.

"Nie jest to bardzo częste, ale zdarzają się pacjenci z kleszczami w okolicy wzgórka łonowego, na wargach sromowych, mosznie czy prąciu. I nie zawsze są to osoby, które załatwiały swoje potrzeby fizjologiczne w lesie, parku czy na trawie. Czasami kleszcz po prostu przemieścił się tam z innej okolicy ciała" - podkreślił dr n. med. Paweł Rajewski, profesor Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy i kierownik Oddziału Internistyczno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy.

Tak więc powinniśmy dokładnie oglądać całe ciało - włącznie z genitaliami – zarówno wtedy, gdy zdecydujemy się na seks na kocu na łące, ale także piknik czy spacer po lesie. Niestety pajęczaka, który dopiero co wbił się w ciało i nie zdążył powiększyć rozmiarów, trudno zauważyć. Jak przyznał prof. Rajewski, jego pacjentki mylą z nim czasem wrośnięty lub odrastający włos.

Kleszcza usuwamy tak, jak w przypadku każdego innego miejsca na ciele - nie wykręcamy go, tylko za pomocą pęsety wyrywamy stanowczym prostopadłym ruchem.

Należy także pamiętać, że dogging jest w Polsce nielegalny. Według art. 140 Kodeksu wykroczeń: "Kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1500 zł albo karze nagany".

Kara może jednak wzrosnąć do 5 tys. zł, jeśli osoba, która nakryła parę w trakcie stosunku, poczuła się zgorszona. Mówi o tym art. 51 pkt. 1 Kodeksu wykroczeń: "Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny".

