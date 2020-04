WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 2 koronawiruszakupy oprac. Paula Konieczny 18 min. temu Kobiecie z 4-letnim dzieckiem nie pozwolono wejść do sklepu. Bulwersująca postawa kierowniczki Matce z 4-letnim dzieckiem odmówiono wejścia do jednego ze sklepów popularnej sieci Lidl w Poznaniu. Kierownik sklepu powoływała się na nieistniejące wytyczne sanepidu. Biuro prasowe sieci, przeprosiło za zaistniałe nieporozumienie. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Matce z dzieckiem zabroniono wejść do sklepu (zdjęcie ilustracyjne) (Getty Images) Mieszkanka Poznania w miniony poniedziałek, 6 kwietnia, wybrała się z 4-letnim dzieckiem po zakupy spożywcze do jednego ze sklepów popularnej sieci Lidl, przy ulicy Warszawskiej w Poznaniu. Niestety, nie pozwolono jej wejść do środka, zasłaniając się nieistniejącymi przepisami. Matki z dzieckiem nie wpuszczono do Lidla Jak opisuje kobieta w rozmowie z portalem epoznan.pl, kierownik sklepu kategorycznie odmówiła jej wejścia do sklepu z dzieckiem, nie potrafiąc przy tym logicznie uzasadnić tej decyzji. "Kierownik sklepu była bezczelna i niemiła. Nie chciała ze mną rozmawiać, próbowała mnie zbyć. Nie odpowiadała konstruktywnie na moje pytania odnośnie do zaistniałej sytuacji. Nie chciała niczego wyjaśnić i udowodnić, jakim prawem nie chce nas wpuścić do sklepu — relacjonuje. "Prosiłam o konkretną informację, gdzie jest to napisane, że nie można robić zakupów z dzieckiem. Odpowiedzi nie uzyskałam, jedynie krzykiem stwierdziła, że jak mi się nie podoba, to mam iść gdzie indziej" — opisuje skandaliczne zachowanie kierowniczki. By wyjaśnić tę sytuację, do sklepu udał się także mąż klientki, pytając o uzasadnienie tej niezrozumiałej dla nich decyzji. W rozmowie z nim kierowniczka krzykiem oznajmiła mu, że zakaz wpuszczania małoletnich jest odgórną wytyczną sanepidu. Nie potrafiła jednak powołać się na konkretny przepis. "Zaistniała sytuacja jest oznaką dyskryminacji (akurat w tym wypadku dyskryminacja dotyczy osoby ze względu na posiadanie dziecka). Dodatkowo pani kierownik kłamie, powołując się na fikcyjne przepisy oraz poniża klienta przed innymi klientami oczekującymi w kolejce. Zaistniała sytuacja jest karygodna i niedopuszczalna, a sama kierowniczka kompletnie niekompetentna i niemiła wobec klientów — kwituje zbulwersowana kobieta. Portal epoznan.pl postanowił skontaktować się w tej sprawie z sanepidem. "Nic mi nie wiadomo o tym, żeby do sklepów nie mogły wchodzić dzieci. Jest to indywidualna decyzja każdego rodzica — zdementowała Cyryla Staszewska, rzeczniczka PSSE w Poznaniu. Z kolei jak zapewniła Aleksandra Robaszkiewicz z biura prasowego sieci Lidl, zaistniała sytuacja jest wynikiem ludzkiej pomyłki i błędnego zinterpretowania wytycznych. Przytoczona opinia kierowniczki sklepu nie jest oficjalnym stanowiskiem naszej firmy - jesteśmy otwarci na klientów w każdym wieku. (…) Przepraszamy naszą klientkę za sytuację, którą ją spotkała. Była spowodowana błędem ludzkim - obecne uwarunkowania niosą wiele wyzwań dla pracowników sprzedaży. Jednym z nich jest zapewnienie odpowiedniej liczby osób w sklepie. Wspomniane zdarzenie wynikało z błędnej interpretacji tych wytycznych i nie powinno mieć miejsca, na co zwrócimy uwagę personelowi sklepu — wyjaśniła w rozmowie z epoznan.pl. Zobacz także: Test szczoteczki sonicznej Panasonic Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze