Apel dzieci w walce z koronawirusem. "Okłamałeś moją mamę, gdy cię badała. Teraz nie widzę jej drugi tydzień"

"Proszę, pozwól mojemu tacie pracować i zatrzymywać przestępców" – brzmi apel małej dziewczynki, której tata codziennie naraża się na służbie. Apel najmniejszych obywateli miał pokazać, jak wiele poświęcają służby ratownicze każdego dnia. Szczególnie w czasie pandemii. Podczas gdy my możemy bezpiecznie chronić się w domu, oni ryzykują życiem nie tylko swoim, ale też swoich bliskich.

Apel dzieci: "nie okłamuj medyka, zostań w domu"

"Podczas walki z tak groźnym przeciwnikiem, jakim jest koronawirus , musimy wspólnie współpracować i zadbać o nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Dzieci wszystkich służb, które są dzisiaj na pierwszym ogniu oraz milusińscy, którzy bardzo mocno wspierają nas wszystkich w walce z koronawirusem, zwracają się do państwa z apelem: zostań w domu oraz nie okłamuj służb mundurowych i medycznych" – czytamy na stronie policji .

Chcemy podziękować wszystkim ludziom, którzy walczą ze skutkami koronawirusa. Ich nazwiska nie są publicznie znane, a twarze mają skryte pod maskami. To m.in. pracownicy służby zdrowia oraz sklepów i aptek, stróże porządku, kurierzy i przewoźnicy. Krótkie, kilkusekundowe nagranie z indywidualnym podziękowaniem zwykłym bohaterom można przesyłać pod adres e-mail: dziekujebohaterom@wp.pl. Mogą to być oklaski, gest, słowo „dziękuję”, nagranie kwiatów, laurki lub linki do filmów umieszczonych w serwisie YouTube lub publicznych postów na Facebooku. Materiały umieszczone na FB należy oznaczać hashtagiem #dziekujebohaterom. Wszystkie filmy zostaną wyemitowane na specjalnie uruchomionym kanale w WP Pilot.