Kobieta plus size na zakupach. Body positive nie zmieniło smutnej rzeczywistości

W sieci właśnie toczy się spór Ewokacji z Maffashion. Pierwsza z nich z trudem znalazła stylizacje plus size, a druga trafnie zauważyła, że są przestarzałe. Internetowa wojenka dała pole do dyskusji dla innych kobiet o większych rozmiarach, które zgodnie twierdzą, że w Polsce moda idzie do przodu, ale nie ramię w ramię z nimi. - Nie pozostaje mi nic innego, jak noszenie babcinych bluzek z bazarku - mówi nam 28-letnia Marta.

Ewa Zakrzewska, modelka plus size, stylistka i propagatorka ruchu body positive, pojawiła się ostatnio w jednej z telewizji śniadaniowych, gdzie zaprezentowała widzom przygotowane przez siebie propozycje stylizacji dla kobiet o większych rozmiarach.

Program oglądała Julia Kuczyńska znana jako Maffashion. 33-latka jest weteranką w blogosferze oraz założycielką marki odzieżowej. Kuczyńska podzieliła się ze swoimi obserwatorami opinią na temat zaprezentowanych stylizacji. " S erio? Przecież ja pamiętam, że jako dziecko takie sukienki babki nosiły" – podsumowała czerwoną sukienkę.

TVN Screen z Dzień Dobry TVN Źródło: TVN

Na odpowiedź Ewy Zakrzewskiej nie trzeba było długo czekać. "Maffashion siedzi i się śmieje przed telewizorem. No cóż. Życie. Nie każdemu dogodzę. Więc kochana Julio, mam nadzieję, że poszerzysz rozmiarówkę w swoich markach i wtedy może będę mogła korzystać w stylizacjach ze świetnych ubrań twojego projektu, a nie tylko dresów" – powiedziała.

Wojenka szybko nabrała tempa. Kuczyńska podkreśliła, że wyłącznie oceniła stylizacje i nie pozwoli, aby ktokolwiek mówił, że nabijała się z modelek. Co więcej, podsunęła swoje propozycje stylizacji.

Instagram Instagram Maffashion Źródło: Instagram

Wtedy Ewa Zakrzewska stając w obronie przygotowanych przez siebie outfitów nazwała Kuczyńską osobą uprzywilejowaną, która nie ma pojęcia, jak wygląda rzeczywistość osób plus size.

Śledzenie interentowej dramy zaczynało już robić się nudne, ale w pewnym momencie stylistka odniosła się do kwestii, która powinna być jedynym poletkiem do dyskusji. "Trudno jest znaleźć ubranie dla kobiety plus size, zwłaszcza w trzy dni, czyli akurat tak, jak ja to miałam zrobić" – podkreśliła.

W XXI wieku, w dobie sklepów internetowych i ogromnej konkurencji w branży modowej, to stwierdzenie wydaje się być przeterminowane, dlatego postanowiłam zweryfikować rzeczywistość i oddać głos Polkom, które noszą rozmiar większy niż M, a jednocześnie nie są gwiazdami Instagrama.

Za małe i za drogie

32-letnia Aleksandra Filis pokonała drogę pełną wyrzeczeń i ciężkiej pracy, aby uporać się z nadwagą. Kobieta zrzuciła 50 kilogramów, ale doskonale pamięta dawne czasy.

- Nigdy w sieciówkach nie mogłam znaleźć dla siebie ubrań. Musiałam chodzić do sklepów dla puszystych, a gdy szłam do zwykłego sklepu, to na dziale plus size mijałam się między wieszakami z paniami po pięćdziesiątce. Nigdy nie było tam moich rówieśniczek. Kiedy szukałam sukienki na wesele, nie mogłam kupić nic w sklepach dla młodzieży, tylko dla dojrzałych pań. To było dla mnie krępujące. Kiedy były wyprzedaże w sklepach, to zostawały same eski i emki, a ja nic dla siebie nie mogłam znaleźć. Nie mogłam ubrać się taniej, bo nie było dla mnie rozmiaru. To, co mi się podobało, było wiecznie za małe, a gdy znalazłam już coś, co mi się spodobało, to wydawałam na to duże pieniądze – wspomina.

Podobne zdanie ma Marta. 28-latka spod Skierniewic nosi rozmiar 46 i boli ją, że musi ubierać się na bazarze, bo tylko tam znajduje ciuchy, w które się mieści. – Chciałabym założyć na siebie kolorowy taliowany kostium. Taki, jakie noszą gwiazdy. Widziałam podobne na stornach sieciowych sklepów, ale co najwyżej mogę wcisnąć w spodnie jedną nogę. Nie pozostaje mi nic innego, jak noszenie babcinych bluzek z bazarku – mówi rozgoryczona.

Marta cały czas ma w głowie obraz rodzinnego obiadu sprzed dwóch lat. – Moja babcia nie jest przesadnie otyła, ale z racji wieku jej ciało już jest trochę „rozlane”, więc wydaje mi się, że nosimy podobny rozmiar. Tamtego dnia przyjechałam do niej w turkusowej bluzce z koronkowym obszyciem przy dekolcie, a ona miała na sobie taką samą tylko w fioletowej wersji i zapytała: "O, Martusia też kupiłaś ją u pani Gosi na naszym bazarku?" – wspomina 28-latka.

Ogólnopolski problem

Poruszyłam ten temat w gronie moich redakcyjnych koleżanek i okazało się, że jedna z nowych redaktorek doskonale rozumie co miała na myśli Ewa Zakrzewska. - Problem ze znalezieniem ładnych, modnych i dobrze skrojonych ubrań w rozmiarze powyżej 44., które nie wyglądałyby jak worek pokutny, dotyczy nie tylko dziewczyn z małych miasteczek, ale również i tych z większych – zapewnia mnie.

- Jeszcze pół roku temu, ważąc 25 kilogramów więcej, sama miałam ogromny kłopot, gdy chciałam kupić nową sukienkę lub spodnie. Mogłoby się wydawać, że w Warszawie jest ogrom sklepów, w których dziewczyny plus size mogą się ładnie ubrać, jednak rzeczywistość jest zupełnie inna. Kilka sieciowych sklepów na naszym rynku, co prawda oferuje odzież dla osób z większym rozmiarem, jednak w większości te ubrania niewiele mają wspólnego z modą. Są po prostu brzydkie – twierdzi.

Moja koleżanka nie raz doświadczyła przykrej sytuacji. - Gdy szłam ze szczuplejszymi ode mnie koleżankami na zakupy do popularnych sieciówek, mogłam im doradzać, w czym dobrze wyglądają, mogłam oglądać to, co jest na wieszakach, ale ja do przymierzalni nawet nie wchodziłam. Wiedziałam, że to nie ma sensu, bo i tak nic na mnie nie będzie pasowało. One po zakończonych zakupach były zadowolone, uśmiechnięte, miały torby pełne nowych ubrań, a ja uśmiechałam się, by nie pokazać, że jest mi przykro. Dziewczynom plus size, które mogą zapomnieć o kupowaniu ubrań w sieciówkach, pozostają do wyboru lumpeksy albo sklepy online – tłumaczy.

Cezary Przybysławski ze Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody LEWIATAN, wyjaśnił, dlaczego w sklepach sieciowych trudno jest znaleźć ubrania w zróżnicowanych rozmiarach. "Każda marka ustala teraz wygodną dla siebie rozmiarówkę. Kiedyś towarzyszyły temu badania antropologiczne, obecnie głównie decyduje o tym to, czego ludzie szukają w sklepach. (...) Producenci są w stanie sprawnie i efektywnie ekonomicznie produkować w wielu różnych wariantach i rozmiarach. Jednak to polityka handlowa marek odzieżowych sprowadza się do tego, że tych rozmiarów, mówiąc kolokwialnie, tak się nie różnicuje, nie szatkuje. Zamawiają po prostu to, co dobrze i masowo się sprzedaje" - wyjaśnił w rozmowie z WP Finanse.

Czyli wychodzi na to, że świat mody nieustannie idzie do przodu, ale producenci nadal nie myślą o potrzebach wszystkich klientów. W tej niesprawiedliwej rzeczywistości dobrze zorientowani styliści są na wagę złota. To, że przeciętna Kowalska nie potrafi znaleźć dla siebie adekwatnej sukienki, nie oznacza, że należy przyklaskiwać osobie, zawodowo zajmującej się dobieraniem ubrań, w momencie gdy podsuwa nietrafione i przestarzałe stylizacje.

- Gdybym miała okazję być ubrana przez stylistkę na co dzień pracującą z osobami o większych rozmiarach, chciałabym, żeby podkreśliła moje ramiona, biust, talię, nogi, ale nie kreacją z falbaną na brzuchu. Wokół baskinki urósł chyba taki mit, że jak ktoś jest plus size, to będzie świetnie w niej wyglądać, bo przecież baskinka podkreśla talię, najwęższą część ciała, a przy tym zakrywa newralgiczne miejsca jak brzuch i biodra. Moim zdaniem zarówno kobiety plus size, jak i szczupłe nie wyglądają w niej dobrze i już dawno baskinka powinna odejść do lamusa - twierdzi jedna z moich rozmówczyń.

W podobnym tonie wypowiedziało się kilkanaście internautek plus size, z którymi dyskutowałam na jednej z facebookowych grup. Tłumaczyły, że przecież mają internet i widzą, jak ubierają się kobiety o podobnej posturze np. na zachodzie. – Łączą dopasowane golfy z cienkimi płaszczykami lub jakoś tak pozawiązują podkoszulek, że wygląda dobrze nawet na dużym brzuchu. A u nas wmawia się, że sukienka sprzed dekady jest super rozwiązaniem – opowiada Ewelina.