Kobiety nie mówią o swoich potrzebach. Ekspert o problemach w komunikacji

Aneta Malinowska, WP Kobieta: W dobie pandemii, gdy nasza komunikacja jest często wyłącznie online i jesteśmy pełni lęków i obaw, przez co też niejednokrotnie przewrażliwieni – jak możemy porozumiewać się bez przemocy? Ewa Gomułka, trenerką i autorką programów opartych na metodzie PBP: Zdecydowanie polecam obecnie rozmowy bezpośrednie telefoniczne lub video na komunikatorach, a nie pisanie. Zawsze powtarzam, że jeśli masz pisać, to spisz sobie to, co chcesz powiedzieć, zadzwoń i porozmawiaj. Idealna sytuacja jest wtedy, kiedy możemy rozmawiać twarzą w twarz, szczególnie jeśli to są trudne tematy, trudne rozmowy. Jeśli jednak piszemy, to dobrze jest pilnować się, dbając o wszelkie zwroty grzecznościowe, odpowiednie zakańczanie tych rozmów, w taki sposób, żeby masz rozmówca czuł się ważny i życzliwie traktowany. Przy wzajemnej komunikacji, nie tylko w dobie pandemii, musimy pamiętać, że na budowanie dobrych relacji potrzeba czasu – szybko się nie da. To, co zawsze polecam, to dać sobie czas i utrzymywać stały kontakt poprzez dzwonienie albo umawianie się na spotkania online, takie, gdy się widzimy. Ważne jest również dbanie o to, żeby nasze kontakty były regularne. Musimy też uważać na to co i jak mówimy. Niedawno ktoś mi zarzucił: "ale to przecież będzie sztuczne". Pewnie na początku, gdy zaczynamy to stosować, możemy czuć się nienaturalnie. Jednak porozumiewanie bez przemocy to nie tylko model komunikacji, ale przede wszystkim filozofia życia, gdzie nastawiamy się życzliwie na zauważanie drugiego człowieka, który czuje i ma własne potrzeby. Z dobrym nastawieniem, z dobrą intencją i z właściwą komunikacją, dzięki czemu możemy zapobiec wielu niepotrzebnym nieporozumieniom. Jakie błędy we wzajemnej komunikacji popełniamy najczęściej ? Najczęstszymi błędami jest ocenianie, osądy moralne, które ja nazywam świętym oburzeniem, czyli wtedy gdy pojawia się tekst "jak tak można?". To jest element, który na pewno utrudnia komunikację. Kolejną rzeczą jest doradzanie: ty powinieneś to czy tamto – wtedy natychmiast po drugiej stronie pojawia się opór. Następnie, zamiast proszenia o spełnienie naszych potrzeb – wydajemy rozkazy albo polecenia. Stawianie kogoś w sytuacji rywalizacji i porównywania – również utrudnia porozumienie, gdyż to powoduje trudne emocje po obu stronach, szczególnie po tej słabszej. Kolejne sprawą jest litowanie się i wyręczanie – "szkoda mi tamtej Irenki, to w takim razie ja to za nią zrobię". W takiej sytuacji Irenka najczęściej mówi: ale to było moje zadanie, po co ty za mnie to robisz, jak ty mnie traktujesz? To są takie najczęstsze chwile, gdy zaczynamy się irytować, denerwować, blokować i zamyka się możliwość dobrej wzajemnej komunikacji. Czym jest zatem porozumiewanie się bez przemocy ? Porozumiewanie się bez przemocy to rodzaj komunikacji opartej na empatii skierowanej zarówno do siebie samego, jak i do drugiej osoby. To jest empatia nastawiona nie tylko na drugiego człowieka, ale też uważanie na siebie, na swoje emocje i swoje potrzeby. Inaczej nazywamy to komunikacją współczującą, czyli nastawioną na uważność, na emocje swoje i innych. Przeczytaj: Doda wypoczywa nad ciepłym morzem. Urlop spędza z koleżanką Empatia i szczere wyrażanie siebie - dlaczego są tak ważne w komunikacji międzyludzkiej? Porozumiewanie się z empatią ma na celu doprowadzenie do tego, żebyśmy komunikowali się we właściwy sposób, z szacunkiem, z uznaniem na odmienność drugiego człowieka. To nam zapewni efektywniejsze porozumienie i bardziej satysfakcjonujące kontakty. Jeśli chodzi o pracę, to przy odpowiednim porozumiewaniu się rośnie mam efektywność. Zadowoleni ze swojej pracy, mamy zaopiekowane emocje, wtedy lepiej nam się pracuje, lepiej nam się do tej pracy przychodzi. Jednocześnie empatia powoduje, że jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć samych siebie. Jak się oduczyć oceniania rozmówcy, własnych osądów i interpretacji – czy to jest możliwe? Tak, możliwe. Jednak trzeba mieć świadomość, że to jest proces i nie da się tego zrobić np. po jednym warsztacie. Warsztat ma nam uświadomić, co robimy źle, co zaburza nam komunikację, natomiast tak naprawdę potrzeba nam kilku lub kilkunastu miesięcy, żeby się odzwyczaić np. oceniania. A i tak ono wraca w trudnych emocjach. A dlaczego to jest ważne ? Kiedy stosujemy ocenę, np. mówimy komuś, że jest nieodpowiedzialny, to natychmiast z drugiej strony pojawia się bariera, ponieważ słyszy o sobie, że jest taki czy inny. Może się zgodzić, że coś zrobił/a, coś, co mogło być uznane za nieodpowiedzialne, ale to nie znaczy, że taki/a jest. Zawsze, gdy słyszymy oceny, opinie, przekonania na swój temat albo na temat ważnych dla nas spraw, naszych wartości czy poglądów – natychmiast tworzymy mur, a czasami nawet wyzwala się w nas chęć ataku. Kiedy porozumiewamy się na bazie faktów, to z faktami się nie dyskutuje – ktoś coś zrobił, albo czegoś nie zrobił, ktoś coś powiedział albo tego nie powiedział – jeśli to jest pozbawione oceny, zmniejsza ewentualny konflikt między rozmówcami, jeśli nawet taki się zdarzy. Jakich słów nie powinniśmy używać ? Powinniśmy unikać słowa powinieneś– bo to u rozmówcy powoduje opór, jednocześnie obciąża również nas, bo tak jak mówiłam, ta empatia powinna działać w dwie strony …powinnam dzisiaj coś zrobić i od razu robi się ciężko. Kolejne słowa to: zawsze, ciągle, wszędzie, nigdy, nigdy więcej – że ty zawsze czegoś nie robisz, albo ty ciągle mi to robisz, albo nigdy nie kupujesz mi kwiatów. To są słowa generalizujące, gdy ich używamy, zamykają nam możliwość dalszej przyjaznej komunikacji z drugą osobą, ponieważ powodują, że z drugiej strony pojawia się chęć ataku, bronienia się albo zupełnego wycofania z komunikacji. Przeczytaj również: Kasia Cichopek w krótkiej sukience. Będzie idealna na święta Jak umiejętnie stosować empatię w kontaktach - szef-pracownik? Rodzic - dziecko? W związkach między partnerami? Zwłaszcza teraz gdy całymi dniami jesteśmy pozamykani w domach. Najczęściej mamy mnóstwo oczekiwań. I w związku z tym radzę zmienić oczekiwania i roszczenia na proszenie. Powiedz, jak się czujesz, czego potrzebujesz i poproś. Pamiętaj jednak, że jeśli w tej prośbie będzie choćby cień oczekiwania, że ty to i tak zrobisz, to nadal nie jest to prośba, a polecenie wydane w ładniejszej formie. W prośbie musisz założyć, że druga strona ma prawo do odmowy. I tu się oburzą np. mamy – no jak to, dziecko ma posprzątać swój pokój, więc gdzie odmowa, negocjacje? Musisz pamiętać, że jeśli chcesz, aby twoja prośba została spełniona i jeszcze, żeby nie było napięcia i awantury w domu, to powinnaś poprosić, zapytać, czy ta druga osoba ma na to czas, a jeśli nie, to kiedy to może w najbliższym terminie zrobić i w umówionym terminie, przypomnij, że miała to zrobić. Natomiast pamiętajmy, że to zawsze są nasze potrzeby i oczekiwania, które mogą być zupełnie wykluczające się z potrzebami i oczekiwaniami drugiej osoby. Bo np. ja mam ochotę wspólnie obejrzeć film, a mój partner ma ochotę pójść pobiegać albo chce się po prostu wyspać. Tu mamy dwie różne potrzeby i każdy by chciał, żeby jego była zaspokojona. W takich przypadkach zalecam wzajemne zrozumienie. Mamy prawo do posiadania różnych potrzeb. Ty chcesz oglądać film, to pooglądaj, a ty chcesz się wyspać - to idź spać. I nie doszukuj się w tym negatywnych intencji. Jak wspierać się psychicznie ? Proponuję dopytywać, jak się wzajemnie czujemy i być na siebie uważnym we wzajemnych kontaktach. Aby polepszyć komunikację w domu czy w pracy, powinniśmy dawać sobie drobne gesty zainteresowania i zauważania się, powinniśmy używać więcej słów pełnych troski i dawać co jakiś czas sygnały, że jesteśmy tutaj i jak będziesz mnie potrzebować, to pamiętaj, że jestem blisko. A jak powinniśmy mówić o swoich potrzebach i prośbach, aby być rozumianym ? To jest trudne. Dam tutaj taki przykład: jeżeli mama przez całe życie mężowi i dzieciom gotowała obiady, które były podawane codziennie o godz. 16… i nagle ta mama mówi: dość, już nie mam na to ochoty, jestem zmęczona, nie będę tego robić - i zrobi to w taki sposób, to przyjdzie rodzina i będzie afera, że jej się nie chce gotować. W takich sytuacjach ważne jest, żeby ona wcześniej powiedziała: słuchajcie od wielu lat regularnie macie podawany obiad, jednak jestem już tym zmęczona - teraz potrzebuję więcej czasu na odpoczynek, także mam prośbę, żebyśmy ustalili nowe zasady. I właśnie w oparciu o ten model komunikacji, powiedzenie, co zauważyłyśmy, powiedzenie jak my się z tym czujemy, jest bardzo istotne. Czasem zdarza się, że ta potrzeba nie zostanie od razu usłyszana, szczególnie jeśli kobieta, zwłaszcza kobieta – przez lata nie mówiła o swoich potrzebach. Jednak jest szansa, że za którymś razem wszyscy ją usłyszą. My kobiety niestety mamy taki problem z potrzebami, że najczęściej o nich nie mówimy. U mnie na warsztatach kobiety pytane o swoje potrzeby, najczęściej płaczą. Przez pokolenia, same sobie narzuciłyśmy to, że my nic nie potrzebujemy, nam się nic nie należy, bo najważniejsza jest rodzina, rodzice, dzieci, a dopiero gdzieś na samym końcu - my. Dlatego trzeba się odważyć i z cierpliwością mówić o swoich potrzebach, a następnie respektować ich dostrzeganie. ZOBACZ: Co otworzyć po 29 listopada? Prof. Horban: szkoły tak, ale galerie nie