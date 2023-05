Kobiety o tych imionach zgotują ci piekło. Pięć na liście

Nadane w dzieciństwie imię może stanowić dobrą wróżbę albo… znak ostrzegawczy. Nie da się ukryć, że właścicielki niektórych imion wydają się nieco bardziej złośliwe i trudne we współżyciu. Oto kilka przykładów żeńskich imion, których lepiej unikać. Oczywiście traktujemy to z przymrużeniem oka.

Wiecznie obrażone księżniczki czy dwulicowe zołzy, które co innego mówią przyjaciółce w oczy, a coś zupełnie innego za plecami? Kobiety obdarowane tymi imionami częściej niż inne miewają humory, a do tego znacznie trudniej je zadowolić. Nawet jeśli nie wierzysz w mistyczną moc imion, zapoznaj się z tą listą tak na wszelki wypadek. Zawsze lepiej uważać, niż później gorzko żałować.

Magdalena – kobieta zmienną jest

Imię wywodzi się od hebrajskiej wersji Magdalit, czyli "kobieta z Magdali", starożytnego miasta położonego na wybrzeżu Morza Galilejskiego. To imię piękne, eleganckie i pełne siły. Najbardziej znaną postacią z Biblii noszącą to imię jest oczywiście Maria Magdalena, która przyłączyła się do uczniów Jezusa po tym, gdy wypędził z niej siedem demonów.

Nic zatem dziwnego, że współczesne Madzie również wydają się opętane: często zmieniają zdanie, są kapryśne i humorzaste. Partner Magdaleny nigdy nie wie, na czym stoi – najpierw wdzięczy się do niego cała w uśmiechach, żeby za moment wywołać dziką awanturę z powodu czegoś, co powiedział bezmyślnie trzy lata wcześniej.

Patrycja – księżniczka z przekonania

Jest to żeńska forma imienia Patryk, które wywodzi się od łacińskiego słowa patricius oznaczającego "osobę wywodzącą się ze szlachetnego rodu". Imię kojarzy się zatem z kobietą elegancką, pełną godności, arystokratyczną… I każda Patrycja właśnie tak o sobie myśli. To księżniczka może nie z urodzenia, ale na pewno z przekonania.

Ma silną osobowość, więc z przyjemnością się rządzi i trzęsie całym domem. Jest też ambitna, nie cofnie się przed niczym, aby osiągnąć swój cel. Oczywiście nie zrobi tego sama, najchętniej kimś się posłuży. Patrycja jest równie niesamodzielna jak jej imię, zawsze potrzebuje rycerza w lśniącej zbroi, który ją we wszystkim wyręczy.

Zofia – chętnie opowie o sobie

Imię Zofia ma korzenie greckie, pochodzi od słowa sophia, czyli "mądrość". Kobiety noszące to imię opisywane są jako inteligentne, refleksyjne i rozważne. Mają zdolność do analitycznego myślenie i posiadają wiedzę na różne tematy. Można nawet powiedzieć więcej: nie tylko ją posiadają, ale chętnie się nią dzielą – nieważne, czy ktoś sobie tego życzy, czy nie.

Zosia udzieli rady każdemu i na każdy temat. Kobiety obdarzone tym imieniem uwielbiają mówić. Głównie o sobie i swoich licznych chorobach, dlatego tak śpieszą z dobrymi radami – każda z nich jest wyłącznie pretekstem, aby skierować rozmowę na bardziej interesujący temat, czyli Zofię we własnej osobie.

Iwona – kobieta nieszczęśliwa

Iwona wywodzi się od starogermańskiego imienia Yvonne lub Ivonne, choć jest również blisko związane z pokrewną wersję Iohanna. Oznacza "Bożą łaskę", dlatego przedstawicielki tego imienia są uważane za delikatne, wrażliwe i pełne empatii. Jeśli już, to Iwonki czują ją tylko wobec siebie.

Jeśli wierzyć ich słowom, to nikt inny na świecie tak bardzo nie cierpi i nie doświadcza tylu nieszczęśliwych zbiegów okoliczności. Iwony uwielbiają się nad sobą użalać, jednak w drugą stronę już tak to nie działa. Jeśli będziesz szukać u Iwony współczucia, najpewniej usłyszysz, że jesteś sama sobie winna, bo podejmując głupie decyzje, zasłużyłaś na wszystko, co cię spotkało.

Justyna – ostatnia sprawiedliwa

Imię Justyna ma łacińskie pochodzenie i wywodzi się od słowa iusta, które znaczy "sprawiedliwa". Męski odpowiednik tego imienia nosił np. Święty Justyn, patron filozofów. Każda współczesna Justynka najwyraźniej nosi w sobie ślad tego słynnego i szlachetnego przodka, bo filozofowanie bynajmniej nie jest jej obce.

Justyna nie potrafi podjąć żadnej decyzji, a nawet najprostszy wybór przerasta jej siły – to ją nęci, a tamto kusi, więc ostatecznie z niczego nie potrafi zrezygnować. Justyna ma również głęboko zakorzenione poczucie sprawiedliwości: wszystko, co dobre powinno zdarzać się wyłącznie jej, a katastrofy spadać na bliźnich, którzy w jakiś sposób jej podpadli.