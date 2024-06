Kobiety wygrywają w Wielkopolsce. Kto zdobył mandat do PE?

Numerem jeden na liście Konfederacji, podobnie jak w czasie wyborów parlamentarnych, była Anna Bryłka. Tym razem polityczka zdobyła mandat uzyskując 111 420 głosów. Co ciekawe, jej jednostkowy wynik w okręgu - jak informuje Onet - był wyższy niż ten uzyskany przez całą Trzecią Drogę.

Wielką przegraną wyborów okazała się jedynka Lewicy w Wielkopolsce, czyli Joanna Scheuring-Wielgus. Przypomnijmy, że wspomniane ugrupowanie wprowadzi do PE jedynie trzech posłów - mandaty otrzymali: Robert Biedroń, Krzysztof Śmiszek i Marek Belka .

Nie dostała się do PE. Kiedyś mówiła o zgodzie męża

Nie dostała się do PE. Kiedyś mówiła o zgodzie męża

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl