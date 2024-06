Nie dostała się do PE. Kiedyś mówiła o zgodzie męża

Wybory do Parlamentu Europejskiego za nami. Obecnie trwają podsumowania, z których wyłania się obraz kolejnej kadencji. Część kandydatów świętuje sukces, część reelekcję, a spora grupa dotychczasowych europosłów musi zmierzyć się z goryczą porażki.

Niewątpliwie jedną z "wielkich przegranych" tych wyborów jest startująca z list PiS członkini Suwerennej Polski Beata Kempa, która nie zasiądzie ponownie w ławach PE. Sporym zaskoczeniem jest też jej wynik, wyjątkowo niski w porównaniu do poprzedniego.

W poprzednich wyborach Kempa zdobyła ponad 209 tys. głosów. Teraz, startując z tego samego okręgu co wcześniej, uzyskała jedynie 86 395 głosów. Znacznie wyprzedziła ją "jedynka" Anna Zalewska oraz "trójka", czyli Michał Dworczyk i tym samym to oni otrzymają mandaty euro poselskie.

Beata Kempa nie raz wzbudzała dyskusję swoimi wypowiedziami. Jedna z nich dotyczyła zaangażowania kobiet w politykę. - Możemy porozmawiać, jak się czujemy, czy można w ogóle robić karierę , jak to wygląda w zderzeniu ze sprawami rodziny - mówiła Kempa podczas zorganizowanego w 2021 roku czatu na żywo.

Choć przyznała, że warto, by kobiety angażowały się politycznie, jednak aby tak było, ważny jest jeden warunek: mąż, a w zasadzie jego zgoda.

Pokazała, co sądzi o wyborach. Wsadziła kij w mrowisko

Pokazała, co sądzi o wyborach. Wsadziła kij w mrowisko

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl