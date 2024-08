Kochali się w niej wszyscy. Nagle zniknęła z ekranów

Nie czuła potrzeby, by być w centrum uwagi. - Są ludzie, którzy rodzą się po to, żeby iść naprzód. Mówi się o nich "przebojowi". W aktorstwie przejawia się to w pragnieniu wymiernych sukcesów, które określa pewna liczba ról w teatrze, radiu, telewizji, filmie oraz... nazwisko, które wszyscy kojarzą z twarzą. Ja do tej grupy "przebojowych" nie należę – mówiła aktorka.