Kochankę poznał na planie serialu. Szybko zdecydował się porzucić żonę

Ewan McGregor odszedł do kochanki

Kiedy Eve Mavrakis dowiedziała się o zdradzie męża, szybko zażądała rozwodu. Nie wyobrażała sobie życia w kłamstwie. Na niewiernym mężu zemściła się w prosty sposób. Decyzją sądu dostaje od niego 40 tys. funtów alimentów miesięcznie. W 2018 roku McGregor poprosił o zmniejszenie stawki, jednak Mavrakis była nieugięta. Uważa, że to, co jej zrobił, jest nieporównywalne z żadnymi pieniędzmi. Teraz zrezygnowała także ze wspólnego biznesu. Zrobiła to na kilka tygodni przez narodzinami jego syna - owocu związku z Winstead. Chłopiec niedawno skończył miesiąc. Otrzymał imię Laurie.