Kolejka będzie krótsza. Najsprytniejsi robią to przy kasie

Bardzo ważna jest kolejność wykładania produktów na taśmę. Na samym początku rozłóżmy reklamówki, jeżeli nie mamy ze sobą własnych ekologicznych toreb. Zacznijmy od tych najcięższych i największych produktów, aby kolejka sprawnie mogła posuwać się do przodu. To one lądują na dnie siatki. Im szybciej zapakujemy zakupy, tym mniejszy będzie tłok w tym strategicznym miejscu. Zwracajmy też uwagę na kod kreskowy - najlepiej jeśli tak ułożymy produkty, aby od razu były one widoczne dla pracownika sklepu.