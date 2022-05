Kolejna przerażająca historia z Ukrainy. Rosjanie bestialsko zabili matkę i dziecko

"Jak to jest możliwe w XXI wieku?" - pisze Wiktor Szlinczak, odnosząc się do tego, czego dopuścili się Rosjanie. Dziennikarz, szef agencji informacyjnej "Gławkom" oraz prezes zarządu Institute of World Politics przywołał historię, która mrozi krew w żyłach. Sprawę skomentowała również deputowana Rady Najwyższej Ukrainy.