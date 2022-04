Gwałtów jest coraz więcej. Ukrainki próbują zdobyć antykoncepcję awaryjną

Strach przed zajściem w ciążę z gwałtu paraliżuje Ukrainki

"Czas, w przypadku zajmowania się ofiarami przemocy seksualnej, jest kluczowy. Jeśli kobieta przyjdzie w przeciągu pięciu dni od zdarzenia, to powinna od razu dostać tę tabletkę. Osoba, która przeżyła gwałt, zmaga się z wieloma problemami natury psychicznej, emocjonalnej i fizycznej, a lęk związany z możliwością zajścia w ciążę jest ogromny. Może to doprowadzić do zespołu stresu pourazowego, więc kluczowym jest, by temu zapobiec" – wyjaśnia na łamach "The Guardian" Julie Taft z Międzynarodowej Federacji Planowanego Rodzicielstwa.