Kolejne zaręczyny w "Chłopakach do wzięcia". Kto się na to zdecydował?

Program "Chłopaki do wzięcia" od lat cieszy się sporą popularnością widów, którzy nie tylko śledzą losy szukających miłości mężczyzn i kobiet z małych miejscowości, ale ochoczo komentują ich poczynania w mediach społecznościowych.

Szczęście w miłości znalazł jednak inny uczestnik - Robert. Mężczyzna bardzo długo czekał na kobietę, która go pokocha, a niektórzy widzowie wątpili, czy taka w ogóle się znajdzie. Wszystko przez to, że Robert nie dbał za bardzo ani o siebie, ani o swoje mieszkanie.

- No, proszę cię o rękę, żebyś została na całe życie u mnie i cię kocham - powie "chłopak do wzięcia", a jego wybranka, ku radości Roberta, zgodzi się zostać jego żoną.

O kobiecie, która związała się z Robertem, niewiele jeszcze wiadomo. Dorota, bo tak ma na imię, wciąż jest dość tajemniczą postacią. Skoro - jak wynika z zapowiedzi - kobieta przyjęła oświadczyny "chłopaka do wzięcia", z pewnością jeszcze pojawi się w programie, a widzowie dowiedzą się więcej na jej temat.

Znów jest "chłopakiem do wzięcia". "Nie szło wytrzymać"

Znów jest "chłopakiem do wzięcia". "Nie szło wytrzymać"

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl