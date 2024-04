Co tydzień dostaje wypłatę. "Chłopak do wzięcia" ujawnił kwotę

"Szczena" znalazł pracę. Mówi o zarobkach

Być może to koniec życiowych zakrętów bohatera "Chłopaków do wzięcia". Jak informuje "Telemagazyn", powołując się na rozmowę mężczyzny z TV Reklama, Szczena znalazł pracę. Zajął się układaniem kostki brukowej, a jego tygodniowe wynagrodzenie ma wynosić ok. 1200 zł.